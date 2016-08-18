الصادرات اليابانية تسجل أدنى مستوى في 8 سنوات

تراجعت الصادرات اليابانية بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية في شهر يوليو، نتيجة ارتفاع سعر صرف الين وتراجع النمو الاقتصادي العالمي، إذ أظهرت البيانات الرسمية تراجع الصادرات بـ14% الشهر الماضي، وهو ما جاء متماشياً مع توقعات المحللين، فيما تراجعت الواردات بـ25%، مقابل متوسط التوقعات بتراجع نسبته 21 %.

كما أظهرت البيانات انخفاض الصادرات إلى الصين، وهي الشريك التجاري الأكبر لليابان بـ13%، وإلى الولايات المتحدة بـ12% خلال الشهر.

يذكر أن الين الياباني ارتفع بنحو 20% مقابل الدولار منذ مطلع العام الحالي.