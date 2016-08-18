مصر تعين 4 بنوك عالمية لإصدارها من السندات

قال وزير المالية المصري، الدكتور عمرو الجارحي، إن بلاده طلبت من جي بي مورغان وسيتي غروب وبي إن بي باريبا وناتيكسيس لترتيب إصدار سندات دولية تتراوح قيمتها بين 3 مليارات و5 مليارات دولار.

يذكر أن مصر وقعت مؤخرا اتفاقا مع صندوق النقد الدولي للحصول على 12 مليار دولار ضمن برنامج مدته 3 سنوات، وستحصل على الشريحة الأولى البالغة 2.5 مليار دولار بحلول سبتمبر المقبل، وذلك بعد موافقة مجلس مديري الصندوق، من دون انتظار إجراءات إصلاح محددة، فيما يتم صرف الشرائح الباقية من القرض على أساس مراجعات دورية لإجراءات الإصلاح التي ستتخذها الحكومة.

لكن رئيس بعثة الصندوق إلى مصر أوضح أنه يتعين على القاهرة الحصول على تمويل إضافي يتراوح بين 5 و6 مليارات دولار من خلال اتفاقيات ثنائية، لتتمكن من الحصول على الدفعة الأولى من قرض الصندوق.