مسؤول تركي: الاقتصاد بمأزق والنمو المستهدف صعب المنال

قال نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشك، اليوم الجمعة، إن بلاده لا يمكنها تحقيق هدفها المتمثل في الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 4.5% هذا العام، في ظل ارتفاع المخاطر النزولية، خصوصا في الربع الثالث.

وذكر شيمشك المكلف بالإشراف على الاقتصاد أن نقص المدخرات في بلاده يضع الاقتصاد في "مأزق"، مضيفاً أن الحكومة تريد زيادة نسبة المدخرات.

وأبلغ نائب رئيس الوزراء التركي قناة "تي آر تي" الإخبارية أيضاً في مقابلة بثتها على الهواء مباشرة أن "تركيا تهدف لدعم النمو من خلال التحفيز والإعفاء الضريبي"، وفقاً لما نقلته "رويترز".