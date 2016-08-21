تراجع مبيعات السيارات الفارهة بالسعودية 23% في 4 أشهر

سجلت مبيعات السيارات الفارهة في السعودية انخفاضاً، بنسبة 23%، خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ تراجعت من نحو 9000 سيارة إلى نحو 7000 سيارة، وذلك وفقا لبيانات حصلت "الاقتصادية" عليها من اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات.

وبحسب البيانات، فقد تراجعت مبيعات إحدى وكالات السيارات الفارهة، بنسبة 59% خلال الفترة نفسها، بينما شهدت وكالتان ارتفاعات طفيفة على إحدى سياراتها بمعدل بين 11 إلى 16 %.

فيما تراجعت واردات العربات خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 82.5 ألف سيارة، عبر ميناء جدة الإسلامي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ سجلت واردات العربات خلال الربع الأول من العام الماضي، أكثر من 441.3 ألف عربة، بينما سجلت أكثر من 358.7 ألف عربة خلال الفترة نفسها من العام الجاري.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات فيصل أبوشوشة؛ إن مبيعات السيارات تراجعت بشكل عام، بنسبة 21 % ، خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ سجلت مبيعات بنحو 225 ألف سيارة مقارنة بـ 284 ألف سيارة أي بفارق 59 ألف سيارة.

وأظهرت تقارير رسمية، تراجعا في واردات السيارات للسوق السعودية بأكثر من 111 ألف سيارة خلال 4 أشهر تمتد من مطلع العام الجاري حتى نهاية أبريل الماضي، عبر ميناء جدة الإسلامي، أحد أهم الموانئ لاستقبال المركبات الواردة للسوق السعودية.

ووفقاً لرصد سابق لـ"الاقتصادية"، فقد بلغ عدد السيارات التي استوردتها السعودية خلال السنوات العشر الماضية، نحو 7.52 مليون سيارة، بمعدل نمو سنوي بلغ 7 %.

وجاءت السيارات "الصغيرة بوكس والجيب" الأكثر استيرادا، بواقع أكثر من 5.87 مليون سيارة خلال السنوات العشر الماضية، مشكلة نحو 78% من إجمالي السيارات المستوردة.

وأظهرت إحصاءات رسمية، أن المركبات الواردة إلى المملكة من جميع المنافذ سنويا تنقسم إلى نوعين، الأول مركبات جديدة وهي ما تشكل نسبة 89 %، والثاني مركبات مستعملة وهي ما تشكل نسبة 11 % من مجمل أعداد المركبات المستوردة.