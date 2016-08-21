مصر بحاجة لـ30 مليار دولار خلال الـ3 سنوات القادمة

توقعت رئيسة قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة رضوى السويفى، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن تتراوح الفائدة على السندات الدولارية التي تعتزم مصر إصدارها بين 6 و7%، وهي فائدة واقعية.

وأضافت السويفي أن مصر كانت قد أصدرت في شهر يونيو من عام 2015، سندات بفائدة 5.875%، والعائد على هذه السندات ارتفع بقوة حتى تم الحديث عن قرض صندوق النقد الدولي ليهبط هذا العائد بحوالي 118 نقطة أساس واستقر عند 6.10%، ولذلك من المتوقع أن تكون الفائدة بين 6 و7%، للسندات التي تعتزم مصر إصدارها.

وقالت السويفي "الـ3 مليارات دولار قد تكون بداية موفقة لأن العجز في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الـ3 القادمة يصل إلى 30 مليار دولار، ومصر بحاجة لزيادة الاتفاقيات مع المؤسسات الدولية الأخرى وحتى لو وصلت الفائدة إلى 6 أو 7%، أي أعلي من توقعات وزارة المالية".

وفيما يتعلق بوديعة السعودية بـ2 مليار دولار قالت السويفي إن الحكومة كانت قد أعلنت أن الاتفاقات كانت سابقة على اتفاق صندوق النقد في أبريل أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى مصر، ومن المحتمل أن تدخل وديعة من الإمارات قيمتها 2 مليار دولار، كما توجد اتفاقيات بنحو مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي.

وأكدت السويفي أنه "من المتوقع أن تكون معظم التحويلات ما بين سبتمبر وأكتوبر".