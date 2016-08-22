التشيليون يصعدون مطالبهم لإصلاح نظام المعاشات

تظاهر مئات الآلاف من التشيليين، أمس، في محاولة لزيادة الضغط على الحكومة من أجل إلغاء نظام معاشات خاص لمصلحة نظام معاش سيوفر مزايا أفضل عند التقاعد.

وبموجب النظام الحالي الذي بدأ العمل به في الثمانينيات خلال فترة حكم أوغيستو بينوشيه تدير 6 صناديق خاصة للمعاشات أصولاً تبلغ قيمتها حوالي 160 مليار دولار.

ويقول معارضو نظام المعاشات الخاص في تشيلي إنه يجبر الموظفين على إعطاء دخولهم لصناديق تسعى إلى الربح لا تضمن لكل التشيليين العيش بكرامة عندما يتقدم بهم العمر.

وكانت رئيسة تشيلي ميشيل باشيليت عرضت خطة لزيادة نسبة المساهمة في المعاشات 5 نقاط مئوية. وقالت الحكومة في وقت سابق من الشهر الجاري إن هذا سيكلف نحو 3.8 مليار دولار سنوياً مع قيام الدولة بدفع 1.5 مليار دولار.

ولكن للمحتجين رأياً آخر، إذ يريدون إلغاء النظام الحالي. وأي إصلاحات لا بد من أن يجيزها الكونغرس، حيث يوجد تأييد واسع لزيادة المعاشات.