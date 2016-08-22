السعودية تعتزم زيادة التعاون مع الصين واليابان

قال مجلس الوزراء السعودي إن المملكة تعتزم مناقشة التعاون في مجال الطاقة والصناعة ونقل التقنية مع الصين واليابان.

وقرر مجلس الوزراء تفويض عدد من الوزراء بالتباحث مع اليابان في شأن مذكرات تفاهم تتناول مجالات التدريب والبحوث الصحية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومكافحة تقليد المنتجات التجارية، والتعاون في قطاع الطاقة، والتعاون الصناعي.

أما مع الصين، فتشمل مذكرات التفاهم قطاعي الثروة المعدنية والطاقة، ومجال تخزين النفط، والتعاون في مجال موارد المياه، فضلاً عن مشروع البرنامج التنفيذي لإنشاء المركز السعودي الصيني لنقل التقنية.

من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء السعودي على تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة برئاسة وزير التجارة والاستثمار، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والصناديق و"ساما" والهيئة العامة للاستثمار، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بالإضافة إلى عضوين من القطاع الخاص.