تهاوي الليرة يواصل كشف هشاشة اقتصاد سوريا المنهك

انخفض سعر صرف الليرة السورية أمس الأحد بنحو 6%، مقابل الدولار الأميركي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن نشرة الأسعار الصادرة عن المصرف المركزي.

وقالت الوكالة: "حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بـ517,40 ليرة كسعر وسطي للمصارف، و517,30 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة".

وكانت نشرة الخميس الصادرة عن المصرف، قد حددت سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بـ487,44 ليرة كسعر وسطي للمصارف، و487,42 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة. وبلغ سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء الأحد نحو 550 ليرة سورية.

وفي مايو الماضي، شهدت الليرة السورية تراجعا كبيرا مقابل الدولار بلغ 20% في يوم واحد، ما دفع المصرف المركزي إلى ضخ ملايين الدولارات في السوق بهدف احتواء الأزمة. وكان الدولار الأميركي يساوي في العام 2011 لدى بدء النزاع في سوريا 48 ليرة سورية.

وعزا المحلل الاقتصادي المستقل شادي أحمد الانخفاض الجديد لسعر صرف الليرة السورية إلى "زيادة الطلب على الدولار من قبل الحكومة من أجل تأمين المشتقات النفطية".

وأوضح لوكالة "فرانس برس" أن "الحكومة تسعى لتأمين مادة البنزين بسبب حالة الاختناق الحاصلة في الأسواق كما المازوت (الضروري للتدفئة) قبل حلول فصل الشتاء"، نافيا أي علاقة بين ارتفاع سعر صرف العملة والوضع الميداني.

وتشهد محطات الوقود في العاصمة السورية شحاً في مادة البنزين، حيث تصطف السيارات في طوابير طويلة للحصول عليها.

ويشكل انخفاض قيمة العملة السورية دليلاً ملموسا على الاقتصاد المنهك جراء النزاع الدائر في سوريا، في ظل تقلص المداخيل والايرادات وانخفاض احتياطي القطع الأجنبي.

في المقابل، اعتبر خبير اقتصادي آخر، رفض الكشف عن اسمه، أن "الوضع الميداني وخاصة في حلب بالاضافة الى التطورات العسكرية الأخيرة في الحسكة، لها تأثير مباشر على سعر صرف الليرة".

وتدور منذ ثلاثة أسابيع معارك عنيفة في جنوب غربي مدينة حلب، إذ يحاول جيش النظام والمسلحون الموالون له استعادة مواقع خسروها لصالح فصائل المعارضة.

كما تتواصل منذ يوم الأربعاء معارك عنيفة بين جيش النظام والمسلحين الموالين له، من جهة والمقاتلين الأكراد من جهة ثانية في مدينة الحسكة في شمال شرقي سوريا.