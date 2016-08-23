السيسي: إجراءات الإصلاح الاقتصادي لا تقبل "التأجيل"

المصدر: القاهرة - أ ف ب

اعتبر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مقابلة نشرتها الصحف الحكومية المحلية الثلاثاء أن إجراءات الاصلاح الاقتصادي التي تتخذها حكومته وتتضمن الاقتراض من جهات أجنبية، "لا تقبل التأجيل".

وأعلنت مصر وصندوق النقد الدولي الخميس الفائت أنهما توصلا لاتفاق مبدئي حول هذا القرض قيمته 12 مليار دولار لتحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز قدرتها على سداد التزاماتها الداخلية والخارجية، إلا أن محللين توقعوا أنه سيتعين على الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات اقتصادية سيكون لها تأثيرات "قاسية" على السكان.

وقال السيسي في مقابلة مع رؤساء تحرير الصحف الحكومية الثلاث، "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية"، إن "إجراءات الإصلاح كان يجب اتخاذها من سنين لكن تم التعامل معها بحلول جزئية. والآن لا وقت لدينا للتأجيل والظروف لا تسمح إذا كنا لا نريدها أن تكون أكثر صعوبة".

واعتبر السيسي أن الاقتراض "لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات أو عجز الموازنة ... قد يكون مقبولا لفترة لحين تحسن الموقف الاقتصادي"، مشيرا إلى أن هذا العجز يبلغ 300 مليار جنيه.

وأوضح السيسي أن حجم الدين بلغ "2.3 تريليون جنيه بنسبة 97%، من الناتج المحلي" ارتفاعاً من "800 مليار جنيه بنسبة 75%، من الناتج المحلي قبل ثورة يناير".

وأشار السيسي إلى أنه بعد اقتطاع مبالغ تسديد الدين ومخصصات الدعم فإنه "لا يتبقى الكثير للإنفاق على الخدمات والمرافق وأنشطة الدولة والاعتمادات المخصصة للاستثمار".

وكان السيسي قد قال قبل بضعه أسابيع إن "إجراءات قاسية" ستتخذ لإخراج اقتصاد البلاد من تعثره من دون أن يفصح عنها.