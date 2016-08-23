بنك معلومات عربي مشترك لتسهيل الفرص الاستثمارية بـ2017

أعلن رئيس اتحاد الغرف العربية نائل الكباريتي، أنه من المقرر إطلاق بنك معلومات عربي اقتصادي بين جميع الغرف العربية والغرف العربية - الأجنبية المشتركة، خلال الربع الأول من العام المقبل 2017، وذلك لإتاحة الفرصة لتبادل المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية والتشريعات والقوانين المنظمة للعمل الاقتصادي في الدول العربية ودول العالم التي ترتبط بعلاقات اقتصادية قوية معها، بحسب ما ورد في "الاقتصادية".

وأضاف الكباريتي أن البنك سيتيح للقطاعين العام والخاص فرصة الاستفادة من هذه المعلومات، لافتاً إلى اكتمال مراحل جمع المعلومات، ويعمل المختصون حالياً على فهرسة هذه المعلومات، وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية 2016.

وأشار إلى أن البنك سيمنح فرصة للمستثمرين العرب والأجانب للتعرف على الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص الذين يمكن الدخول معهم في استثمارات مشتركة، وبالتالي اتخاذ القرار بصورة سليمة.

من جهة أخرى، لفت إلى أن المعلومة التي سيوفرها بنك المعلومات يجب أن ترتكز على أهمية تطوير الاقتصاديات العربية من خلال طرح استثمارات جديدة، كما يجب أن يتوافر في المعلومة كل ما يتعلق بالقوانين والتشريعات المستقبلية المتعلقة بالاستثمار في الدول العربية، علاوة على إعطاء نبذة تعريفية عن المشاريع الاستثمارية القائمة في الدول العربية التي بحاجة إلى توسعة الاستثمارات فيها.

وتابع أن البنك سيعمل على تعزيز التعاون مع الغرف المشتركة الموجودة في الدول التي تستضيف مؤسسات الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، ومنظمة العمل الدولية وغيرها من المؤسسات الاقتصادية الدولية، للتعرف على البرامج التمويلية التي تقدمها هذه المؤسسات للقطاع الخاص وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة منها، مشيرا إلى أن كافة هذه المعلومات سيتم تضمينها في بنك المعلومات.