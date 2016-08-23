كم يتقاضى الفائزون بالميداليات الذهبية في أولمبياد ريو؟

بعض الدول تقدم مكافآت مالية سخية لصاحب الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية في ريو. وتختلف قيمة هذه المكافأة المالية من دولة لأخرى.

فعلى سبيل المثال تدفع الولايات المتحدة الأميركية 25 ألف دولار أميركي مقابل كل ميدالية ذهبية، فيما تدفع سنغافورة 30 ضعف المكافأة التي تقدمها الولايات المتحدة أي ما يعادل 753 ألف دولار، بحسب "وول ستريت جورنال".

وتتصدر إيطاليا قائمة الدول الأوروبية الأكثر سخاءً، وهي تمنح جائزة بقيمة 185 ألف دولار لصاحب الميدالية الذهبية، تليها فرنسا بـ66 ألف دولار.

أما بريطانيا وعلى الرغم من أنها فازت بعشرات الميداليات الذهبية في ريو، غير أن المكافآة المالية التي تقدمها تعادل 0 دولار أميركي.

وتدفع اندونيسيا 383 ألف دولار، وكازخستان 230 ألف دولار، روسيا 61 ألف دولار، وجنوب أفريقيا 36 ألف دولار، وكندا 15 ألف دولار، وأستراليا 15 ألف دولار.

