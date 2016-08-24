ارتفاع الصادرات والإنفاق يساهمان في نمو اقتصاد ألمانيا

أظهرت بيانات، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الصادرات والإنفاق الحكومي والاستهلاك الشخصي ساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.4% في الربع الثاني من العام، إذ طغى ذلك على ضعف استثمار الشركات في أكبر اقتصاد أوروبي.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي، إن صافي التجارة الخارجية أضاف 0.6 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث صعدت الصادرات 1.2%على أساس فصلي، في حين تراجعت الواردات 0.1% .

وزاد الإنفاق الحكومي 0.6% على أساس فصلي، ليسهم بنسبة 0.1 نقطة مئوية في النمو، حيث أنفقت السلطات المزيد من الأموال على استضافة ودمج عدد قياسي من المهاجرين الوافدين.

فيما ارتفع إنفاق المستهلكين 0.2%على أساس فصلي، ليضيف 0.1 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي في 3 شهور حتى يونيو الماضي.