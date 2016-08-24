8 جامعات بريطانية يحصد خريجوها أعلى الرواتب في العالم

تمكن موقع إلكتروني متخصص في بريطانيا من رصد الجامعات التي يحصل خريجوها على أعلى الرواتب والدخول المالية في أوروبا والعالم، ليتبين أن حاملي الشهادات الجامعية الصادرة من كل من فرنسا وسويسرا يحصلون على أعلى الدخول المالية بعد تخرجهم مباشرة، إلا أنه يوجد في بريطانيا 8 جامعات يحصل خريجوها على أعلى الرواتب أيضاً، وذلك من بين عشرات الجامعات التي تنتشر في أنحاء المملكة المتحدة ومئات الجامعات في القارة الأوروبية.

ويأتي نشر القائمة التي تتعلق بدخول الخريجين بالتزامن مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وبدء تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات من قبل الطلبة الذين أنهوا المرحلة المدرسية.

وبحسب موقع "إيموليومينت" البريطاني فإنه يوجد في بريطانيا ثمان جامعات يحصل خريجوها على رواتب مالية تصل إلى ستة خانات، أي ما يزيد عن 100 ألف جنيه استرليني سنوياً لكل شخص، أو لكل خريج، وهي رواتب بالغة الارتفاع ومن بين أعلى الرواتب على مستوى العالم.

وخلص الموقع إلى النتائج التي نشرها في جدول بعد أن قام بتحليل بيانات تتعلق بــ 5622 خريجاً، من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير من مختلف الجامعات الأوروبية، مع خبرة عملية تتراوح بين خمسة إلى عشرة سنوات لكل حالة، لينتهي الموقع بدراسته إلى تحديد ثمان جامعات بريطانية يستحوذ خريجوها على رواتب ودخول مالية عالية، ومن بين الأعلى على مستوى العالم.

أما الجامعات الثمان التي تمكنت الدراسة من تحديدها، فتتصدرها "لندن بزنس سكول"، وهي كلية إدارة الأعمال التابعة لجامعة لندن، ويبلغ متوسط الرواتب التي يتقاضاها خريجو هذه الكلية 102 ألف جنيه استرليني (132 ألف دولار) سنوياً، أي نحو 11 ألف دولار شهرياً.

وتأتي في المرتبة الثانية "لندن سكول أوف إيكونوميكس"، وهي كلية الاقتصاد التابعة لجامعة لندن، وتبين أن رواتب خريجيها من بين أعلى الرواتب في العالم، ويبلغ متوسط راتب الخريج الواحد من هذه الكلية 85 ألف جنيه استرليني (110 آلاف دولار) سنوياً، أي ما يزيد عن تسعة آلاف دولار شهرياً.

أما المرتبة الثالثة فهي جامعة بريستول، وهي واحدة من أعرق جامعات بريطانيا، لكنها في مدينة بريستول وليست في لندن، ويبلغ متوسط الراتب الذي يحصل عليه خريجو هذه الجامعة 82 ألف جنيه استرليني (106 آلاف دولار) سنوياً، أي نحو تسعة آلاف دولار شهرياً.

ويحل في نفس المرتبة كل من جامعة كامبريدج، وجامعة أكسفورد، اللتين تبين أن الخريجين منهما يحصلون على نفس الراتب الذي يحصل عليه خريجو "بريستول"، وهو عند التسعة آلاف دولار شهرياً.

أما في المرتبة السادسة فتأتي جامعة "إمبريال كولج لندن"، ويحصل خريجو هذه الجامعة على رواتب متوسطها السنوي هو 75 ألف جنيه استرليني (97 ألف دولار)، أي ما يعادل 8 آلاف دولار شهرياً.

وتأتي في المرتبة السابعة "سيتي يونيفيرسيتي لندن"، ويحصل خريجو هذه الجامعة على 70 ألف جنيه استرليني (91 ألف دولار) سنوياً، أي ما يعادل 7 آلاف و500 دولار شهرياً.

أما في المرتبة الثامنة والأخيرة من حيث الدخول المالية فيأتي خريجو جامعة "وارويك" البريطانية، ويحصل هؤلاء على رواتب يبلغ متوسطها 69 ألف جنيه استرليني (90 ألف دولار) سنوياً، أي ما يزيد عن سبعة آلاف دولار شهرياً.

وتعتبر الجامعات في بريطانيا من بين أعرق الجامعات في العالم، كما أنها تستقطب أعداداً كبيرة من الطلبة الدارسين بها والقادمين من الخارج، بممن فيهم طلبة دول الخليج. ويُشكل الطلبة السعوديون واحدة من أكبر الجاليات في الجامعات البريطانية بفضل برنامج "خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي" الذي استفاد منه آلاف الطلبة السعوديين الذين تم إيفادهم إلى بريطانيا وأميركا للحصول على الشهادات العليا.