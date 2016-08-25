أطول تعافٍ لسوق العمل الأميركي منذ 1973

انخفض عدد الطلبات المقدمة لصرف إعانة البطالة في الولايات المتحدة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار التحسن في سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن الطلبات الجديدة المقدمة لصرف إعانة البطالة الحكومية انخفضت بواقع ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 261 ألفا للأسبوع المنتهي في 20 أغسطس. وبهذا تكون الطلبات انخفضت للأسبوع الثالث على التوالي.

ولم يتم تعديل طلبات الأسبوع الذي سبقه. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة عدد الطلبات الجديدة إلى 265 ألفا الأسبوع الماضي.

وتظل الطلبات بذلك دون مستوى 300 ألف الذي يدل على قوة سوق العمل للأسبوع الـ77 على التوالي، وهي أطول فترة من نوعها منذ عام 1973 حينما كانت سوق العمل أصغر من ذلك بكثير.

ومن المعتقد أن سوق العمل وصلت إلى حد التوظيف الكامل أو اقتربت منه ولذا فإن المجال محدود أمام مزيد من الانخفاضات في طلبات إعانة البطالة.

وقال محلل لدى وزارة العمل إنه لم تكن هناك عوامل خاصة أثرت على بيانات الأسبوع الماضي.

وتراجع متوسط أربعة أسابيع لطلبات إعانة البطالة، الذي يعد مؤشراً أفضل لسوق العمل بواقع 1250 إلى 265 ألفا و264 الأسبوع الماضي.

وأظهر تقرير اليوم أن عدد الأشخاص الذين مازالوا يتلقون الإعانات هبط بمقدار 30 ألفا إلى 2.15 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 13 أغسطس. وزاد متوسط 4 أسابيع لما يسمى بالطلبات المستمرة بواقع 250 إلى 2.16 مليون.