بريطانيا.. قرية كاملة معروضة للبيع بـ 26 مليون دولار

دخلت قرية بريطانية كاملة إلى السوق العقارية، حيث عرضت للبيع مقابل 20 مليون جنيه استرليني (26 مليون دولار)، فيما لم تجد القرية - رغم سعرها المغري - سوى مشترٍ واحد تقدم بعرض لشرائها بأقل من السعر المطلوب.

ووضعت شركة "كانديلز" العقارية قرية "ويست هيسليرتون" في منطقة يوركشاير بإنجلترا للبيع في الرابع من شهر أبريل الماضي، على أن الشركة تلقت أخيراً عرضاً لشراء القرية، بحسب ما ذكرته جريدة "الغارديان" البريطانية، لكن عملية البيع لم تتم بعد.

ولم تفصح شركة الوساطة العقارية عن قيمة العرض الذي تلقته لشراء القرية، لكنها اكتفت بالقول إن المشتري جدير بالاهتمام.

وتتكون القرية المعروضة للبيع بالكامل من قصر يضم 21 غرفة نوم، إضافة إلى 43 منزلا، وأكثر من ألفي هكتار من الأراضي الزراعية الخضراء تتضمن مراكز رياضية ومساحات مخصصة للألعاب.

وقالت شركة الوساطة في بيان لها إن "القرية تحت العرض منذ فترة من الوقت، ويوجد العديد من المشترين المهتمين بأمر هذا العقار، لكننا لا نستطيع أن نفصح عن أي تفاصيل إضافية في هذه المرحلة".

وتقول "الغارديان" إنه من المثير متابعة إلى من ستؤول في النهاية ملكية هذه القرية التي ظلت مملوكة لعائلة "داوني" البريطانية العريقة طوال الـ150 سنة الماضية.

يشار إلى أن سوق العقارات في بريطانيا تشهد حالة من الترقب منذ صوت البريطانيون على الخروج من الاتحاد الأوروبي، في الاستفتاء الذي تم تنظيمه يوم 23 من يونيو الماضي، فيما يتوقع الخبراء أن يواجه القطاع العقاري متاعب كبيرة في حال تم فرض قيود على دخول الأوروبيين إلى بريطانيا وإقامتهم فيها.