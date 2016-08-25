"سول" تلتف على عقوبات واشنطن ضد طهران باليورو

قال وزير مالية كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن بلاده ستبدأ تعاملات تجارية مع إيران باستخدام اليورو في 29 من أغسطس الجاري.

وقل يو إل-هو للصحافيين في سول: "سيطبق اعتباراً من الاثنين المقبل"، في إشارة إلى القرار الذي سيسمح بتسوية المعاملات التجارية بين البلدين باليورو، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقال يو إن الإجراء "سيذلل الكثير من العقبات التي تقف في طريق تسهيل الاستثمارات والتجارة مع إيران"، مضيفاً أن بنوك "كيه.إي.بي هانا" و"شينهان" و"ووري" وقع عليها الاختيار كبنوك لتسوية تلك المعاملات التجارية.

وحتى الآن تسدد قيمة مشتريات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني ومشروعات الإنشاء في إيران بعملة الوون، مما قيد الأنشطة التجارية حتى بعد رفع العقوبات الغربية عن طهران.

وكانت الولايات المتحدة وأوروبا رفعتا العقوبات عن طهران في يناير، بموجب اتفاق مع إيران للحد من برنامجها النووي، لكن عقوبات أميركية أخرى ما زالت باقية ومن بينها حظر تسوية المعاملات الدولارية المرتبطة بإيران عبر النظام المالي الأميركي.

وتتصاعد الخلافات بين إيران والولايات المتحدة منذ تصريحات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في مارس الماضي، والتي أعلن خلالها بأن "العقوبات ألغيت على الورق فقط"، منتقدا عدم رفع الحظر المالي والمصرفي عن إيران.