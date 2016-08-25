هيئة الطيران: مطارات السعودية تستوعب الرخص الجديدة

أكد مساعد رئيس هيئة الطيران المدني السعودي عبدالحكيم البدر، في مقابلة مع قناة "العربية" أن مطارات المملكة قادرة على استيعاب كمية الرحلات والمسافرين التي ستنتج عن التراخيص التي منحتها الهيئة لشركات الطيران.

وكان وزير النقل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المكلّف سليمان الحمدان، قد سلّم أمس الأربعاء، رخصة (مشغل جوي وطني للرحلات العارضة)، للرئيس التنفيذي لشركة سكاي برايم سالم المزيني.

وقال البدر "الهيئة لم تمنح رخصا جديدة إلا وهي تعلم أن السوق تستوعب هذه الرخص، من حيث عدد الركاب الناتج عن هذه التراخيص ومطاراتنا قادرة على استيعاب هذه الرخص".

ولفت إلى أن مطارات المملكة الآن يجري تطويرها مشاريع مميزة لإنشاء مطارات أو توسعة المطارات لحالية وخلال العامين أو الثلاث المقبلة ستتم عملية التطوير.