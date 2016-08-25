هل انزلق أقوى اقتصاد أوروبي إلى ركود صيفي؟

أظهر مسح نشرت نتائجه، اليوم الخميس، تراجع المعنويات في قطاع الأعمال الألماني في أغسطس، ما يعطي إشارة على أن مسؤولي الشركات التنفيذيين في أكبر اقتصاد في أوروبا باتوا أقل تفاؤلا منذ أن صوتت بريطانيا لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي.

وقال معهد ايفو الاقتصادي الذي يتخذ من ميونيخ مقرا، إن مؤشره الخاص بمناخ الأعمال والذي يستند إلى مسح شهري يشمل نحو سبعة آلاف شركة، هبط إلى 106.2 في أغسطس من 108.3 في يوليو، وهي قراءة أقل من التي جاءت في متوسط توقعات "رويترز" بتسجيل 108.5.

وقال كليمنس فيوست رئيس ايفو: "ثقة قطاع الأعمال في ألمانيا ساءت على نحو واضح. الاقتصاد الألماني انزلق إلى ركود صيفي".