السعودية تستهدف التكامل الاقتصادي مع الصين

يبحث الأمير محمد بن سلمان في بكين العلاقات الاقتصادية في إطار الشراكة السعودية الصينية الشاملة وسبل تعميقها وفق رؤية المملكة 2030 وذلك في إطار جولته الآسيوية.

ثم يزور ولي ولي العهد اليابان على أن يعود لبكين للمشاركة في قمة العشرين التي تستضيفها العاصمة الصينية يومي الرابع والخامس من سبتمبر.

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين الصين والسعودية 51 مليار دولار في 2015 كما تسعى السعودية لأن تكون جزءا من طريق الحرير الذي يبدأ من الصين.

وسيكون للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، دور مهم في دعم خطط المملكة الهادفة إلى خلق مركز إقليمي في الصناعات والطاقة.