مساعدات مادية جديدة للعراق مصدرها البنك الدولي

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي محمد شياع السوداني حصول العراق على دعم فني ومادي من البنك الدولي والوكالة البريطانية للتنمية الدولية لتنفيذ استراتيجية الحماية الاجتماعية الجديدة.

وأشار، في كلمة خلال المؤتمر الخاص بخريطة الطريق الاستراتيجية الموقعة مع البنك الدولي، إلى أن الوزارة أنهت تدريب 86 من أصل 1200 باحث من الذين تقدموا لإجراء عملية البحث الميداني للأسر الفقيرة لشمولها في شبكة الحماية الاجتماعية، وسيتم منحهم شهادات دولية، وفقاً لما ورد في "الحياة".

ونقل عن السوداني قوله إن لدى الحكومة حالياً مليون مستفيد من "برنامج شبكة الرعاية الاجتماعية" الذي يوفر رواتب شهرية للفقراء ومن فقد عمله، لافتاً إلى تلقي الوزارة خلال العام الحالي طلبات من مليون شخص آخر للانضمام إلى برنامج شبكة الرعاية الاجتماعية، بوصفهم فقراء وفاقدي عمل، ويجرى حالياً دراسة للطلبات لشملهم بالمستحقات المالية.

وأضاف أن من بين المشمولين بالامتيازات المالية لشبكة الرعاية الاجتماعية، شريحة النازحين ممن لا يملكون رواتب شهرية أو أعمالاً أخرى.

وأكد السوداني أن الوزارة عقدت اجتماعات مع البنك الدولي اتفق خلالها على تنفيذ 6 مشاريع جديدة تشمل تطوير ورسم سياسات سوق العمل واعتماد استراتيجية الاتصال والتواصل مع الجهات الداخلية والخارجية، إضافة إلى دعم البنية الاستراتيجية لنظام الحماية، وتطوير نظام تكنولوجيا المعلومات وتأسيس السجل الوطني الموحد وتحسين جودة التشغيل.

من جهته، أوضح ممثل البنك الدولي غسان خوجة أن هذه الخطط تأتي في سياق برنامج الإصلاح الوزاري ومواكبة الأسر الفقيرة بهدف تحسين واقعها لتطبيق خريطة الطريق الخاصة باستراتيجية نظام الحماية الجديد الذي يهدف إلى تحديث ضوابط الحماية وتطوير سياسات سوق العمل لإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص.