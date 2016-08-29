القصبي: رؤية السعودية تنسجم وجهود إحياء طريق الحرير

قال وزير التجارة والاستثمار السعودي د. ماجد القصبي إن المساعي الصينية لإحياء طريق الحرير لربط شرق الكرة الأرضية بغربها، تنسجم مع "رؤية السعودية 2030".

حديث القصبي جاء خلال مشاركته بمنتدى الأعمال الصيني السعودي، الذي عقد بالتزامن مع زيارة ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى بكين، حيث عقد المنتدى اليوم الأثنين بمشاركة وزير الطاقة والصناعة خالد الفالح، ونائب رئيس مجلس التنمية التجارية الدولي الصيني.

وشهد المنتدى توقيع 8 اتفاقيات تعاون اقتصادي في مجالات الطاقة وتخزين النفط والصناعة والتعدين والتجارة وغيرها.

واكد القصبي أن رؤية 2030 سترتكز إلى تحويل الموقع الاستراتيجي للمملكة بين الممرات المائية العالمية الرئيسية إلى مركز لوجيستي عالمي.

واضاف أن الصين وهي الشريك التجاري الأول للسعودية، ستستفيد من الشراكة مع المملكة، في استقطاب فرص استثمارية واعدة خدماتية أو لوجستية أو في قطاعات الأعمال التجارية و الصناعية المختلفة.