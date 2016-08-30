أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس هيئة السوق المالية السعودية

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، في بيان صحافي اليوم الثلاثاء صدور الأمر الملكي بإعادة تشكيل مجلس الهيئة، من 5 أعضاء برئاسة محمد الجدعان ومحمد القويز نائباً للرئيس.

وشمل التشكيل الجديد للمجلس انضمام 3 أعضاء جدد، هم كل من محمد القويز، ود.طارق النعيم، ووائل بن محمد القحطاني. كما يضم المجلس بعد إعادة تشكيله د. عبدالرحمن بن محمد البراك عضواً.

ويأتي دخول الأعضاء الثلاثة الجدد، بدلاً من الأعضاء السابقين، وهم كل من: نائب رئيس المجلس عبدالرحمن بن محمد الراشد، وعضو المجلس د. عدنان بن عبدالفتاح صوفي، وعضو المجلس د. نجم بن عبدالله الزيد.

وستكون مدة عضوية الأعضاء في المجلس 5 سنوات، حسب ما يقضي به نظام السوق المالية باستثناء د. عبدالرحمن البراك، الذي سيكمل الحد الأقصى للمدة النظامية للعضوية وهي 10 سنوات في الثالث والعشرين من يناير عام 2019.

ويتوافق إعادة تشكيل المجلس مع الممارسات العالمية التي تقضي بأن يتم تغيير مجلس إدارة الهيئات المنظمة للأسواق المالية على مرحلتين حرصاً على نقل الخبرات المتراكمة من الأعضاء المستمرين إلى الأعضاء الجدد.