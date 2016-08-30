عشرات الاتفاقيات خلال زيارة محمد بن سلمان إلى الصين

وقع ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته للعاصمة الصينية، بكين، اتفاقية مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني لإنشاء لجنة مشتركة سعودية صينية، حيث تم الاتفاق أيضا على محضر أعمال الدورة الأولى لهذه اللجنة.

وخلال اللقاء بين ولي ولي العهد السعودي ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني، تم توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الحكومتين الصينية والسعودية في مجالات متعددة من أبرزها الطاقة وتخزين الزيوت ومجالات التعدين والتجارة.

كذلك تم توقيع اتفاقية مع وزارة الإسكان السعودية لإنشاء مدينة جديدة في ضاحية الأصفر.

أيضا تم توقيع اتفاقية لتنمية طريق الحرير المعلوماتي.

كذلك شملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للتعاون في المجال العلمي. بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية.

وشهدت فعاليات اليوم الأول توقيع 9 اتفاقيات اقتصادية مع القطاع الخاص في الصين، أبرزها اتفاقية بين مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ومركز تنمية التجارة الدولية الصينية.

بالإضافة إلى ذلك، وقعت مجموعة شركات "عجلان وإخوانه" اتفاقية مع الحكومة المحلية لمدينة زاوزنج، كتوسعات لمشروعات الشركة بقيمة مليار ونصف المليار يوان، بجانب اتفاقية بين شركة الجبر القابضة وشركة Haeir للأجهزة المنزلية والإلكترونية، وأيضا اتفاقية بين مجموعة الرامز الدولية ومجموعة Top Trans Group.

كما تم توقيع اتفاقية بين مصنع ألفا للأعلاف وشركة Jintan، واتفاقية بين شركة الجميح للطاقة والمياه المحدودة وشركة CGN للطاقة.

هذا بالإضافة إلى توقيع اتفاقية بين مجموعة الجريسي وشركة ZTE، واتفاقية أخرى لمجموعة الجريسي مع شركة Huawei.

وشهد لقاء الجانبين السعودي والصيني، إبرام اتفاقية بين شركة سدا لمراكز الأعمال وشركة Credit International التعاونية.