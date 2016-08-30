صندوق النقد: إقرار "القيمة المضافة" بمصر إنجاز تاريخي

قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر Chris Jarvis إن موافقة مجلس النواب المصري على قانون ضريبة القيمة المضافة، يعد إنجازاً تاريخياً، بعد أن تعاقبت حكومات عديدة في العمل على إنجاز القانون.

وأضاف أن ضريبة القيمة المضافة ستساعد على زيادة إيرادات الحكومة وخفض عجز الموازنة العامة، وستمكن الحكومة من تحصيل ضرائب أكبر من الموردين، وإتاحة مزيد من الموارد للإنفاق الاجتماعي الموجه للفقراء ومحدودي الدخل.

وأقر مجلس النواب أخيراً قانون ضريبة القيمة المضافة عند 13%، وسترتفع إلى 14% في العام المالي المقبل، مع الالتزام بإعفاء 56 سلعة وخدمة أساسية من الضريبة.