فرنسا تطلب وقف مفاوضات التجارة غير العادلة في الأطلسي

أعلن وزير الدولة الفرنسي للتجارة الخارجية ماتياس فيكل الثلاثاء أن الحكومة الفرنسية ستطلب في أيلول/سبتمبر من المفوضية الأوروبية وقف المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر بين ضفتي الأطلسي.

وقال فيكل لإذاعة مونتي كارلو ونقلته وكالة "فرانس برس" "لم يعد هناك دعم سياسي من قبل فرنسا لهذه المفاوضات"، مؤكداً أن "فرنسا تطلب وقف هذه المفاوضات".

وبرر الوزير الفرنسي هذا الطلب بأن المفاوضات التي تجريها المفوضية الأوروبية عن الجانب الأوروبي باسم الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، تعاني من خلل في التوازن لمصلحة المواقف الأميركية.

وقال إن الأميركيين لا يعطون شيئا أو يعطون الفتات فقط وإن التفاوض بين الحلفاء لا يجري بهذا الشكل. وأضاف أن "العلاقات ليست بالمستوى المطلوب بين أوروبا والولايات المتحدة. يجب أن نستأنف ذلك في وقت لاحق على أسس صحيحة".

وأكد فيكل "نحتاج إلى وقف واضح ونهائي لهذه المفاوضات للانطلاق مجدداً على أسس جيدة".

وأوضح أن فرنسا ستعبر عن هذا الموقف في أيلول/سبتمبر خلال اجتماع للوزراء المكلفين التجارة الخارجية في براتيسلافا.