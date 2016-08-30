مع قرب G20 ..أميركا تأمل بإقرار اتفاق شراكة عبر الهادي

قال البيت الأبيض إنه يأمل في نيل موافقة الكونغرس على اتفاق الشراكة عبر الهادي قبل انتهاء ولاية الرئيس الأميركي باراك أوباما محذرا من أن عدم إقرار اتفاق التجارة قد يقوض دور الولايات المتحدة في المنطقة.

وقال جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض يوم أمس الاثنين في إيجاز صحفي قبيل جولة لأوباما في آسيا هذا الأسبوع "سيقدم الرئيس حججا قوية على أننا أحرزنا تقدما وأن من الممكن إنجازه قبل انتهاء مدة الرئيس".

وفي سياق متصل، وصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري يوم أمس الاثنين إلى الهند لإجراء مفاوضات في إطار "الحوار الاستراتيجي والتجاري" بين البلدين الطامحين لمضاعفة مبادلاتهما التجارية خمسة أضعاف.

وفي 2015 أطلق الرئيس باراك أوباما "حوارا استراتيجيا وتجاريا" حيث كان هدف البلدين رفع "حجم المبادلات التجارية إلى 500 مليار دولار" سنويا اي خمسة اضعاف حجمها الحالي لتبلغ مستوى المبادلات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وسيلتقي كيري رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال زيارته لنيودلهي التي تستغرق يومين وسيشارك في المفاوضات بين الولايات المتحدة والهند اللتين تزعمان بانهما "أكبر دولتين ديموقراطيتين في العالم".

والعام الماضي أقرت وزيرة التجارة الأميركية بيني بريتزكر التي ستشارك في المفاوضات هذا الأسبوع، بأن رهان مضاعفة المبادلات خمس مرات "طموح".

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إنه لتحقيق هذا الهدف على الهند أن تواصل إصلاح اقتصادها. وشهدت الهند خلال الربع الأخير من السنة المالية 2015-2016 نموا ب7,9% الاقوى بين كل الاقتصادات الكبرى في العالم.