بطالة "اليورو" تهبط عن عتبة 10% للمرة الأولى منذ 2011

أعلن المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات)، اليوم الخميس، أن نسبة البطالة في منطقة اليورو تراجعت إلى 9,8% في أكتوبر، أي أقل من عتبة الـ 10%.

وكان معدل البطالة في منطقة اليورو أقل من 10% للمرة الأخيرة في أبريل عام 2011، حيث استقر على نسبة 9,9%.

وفي 3 نوفمبر، أعلن "يوروستات" أن المعدل بلغ 10% في سبتمبر، قبل أن يعلن اليوم أنه 9,9% بعد التعديل.

وكان معدل البطالة بنسبة 9,8% الذي سجل في أكتوبر هو الأدنى في منطقة اليورو منذ يوليو 2009.

ويوجد بين الدول الـ 19 في منطقة اليورو، تفاوت كبير لا يزال قائماً. ففي ألمانيا، بلغ معدل البطالة 4,1%، وسجلت كل من اليونان وإسبانيا أعلى معدل مع 23,4% في أغسطس 2016، وفقاً للأرقام المتاحة بالنسبة لليونان، و19,2% في أكتوبر بالنسبة لإسبانيا.

أما في فرنسا، فكان الوضع أفضل بعض الشيء من معدل أكتوبر إذ بلغت النسبة 9,7%.