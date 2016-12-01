طلبات إعانة البطالة بأميركا ترتفع لأعلى مستوى في 5 أشهر

ارتفعت الطلبات المقدمة لصرف إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مسجلة أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، لكن الاتجاه الأساسي لا يزال متسقاً مع متانة سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة لإعانات البطالة زادت بواقع 17 ألفاً إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 268 ألفا للأسبوع المنتهي في 26 نوفمبر.



وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا زيادة عدد الطلبات الجديدة إلى 253 ألفاً الأسبوع الماضي.



وارتفع متوسط أربعة أسابيع لطلبات إعانة البطالة الذي يعد مؤشراً أدق لاتجاهات سوق العمل بواقع 500 طلب، ليصل إلى 251 ألفاً الأسبوع الماضي.



وتظل الطلبات بذلك دون مستوى 300 ألف طلب، الذي يدل على متانة سوق العمل للأسبوع الواحد والتسعين على التوالي. وقد أظهر تقرير اليوم أن عدد الأشخاص الذين مازالوا يتلقون الإعانات بعد الأسبوع الأول زاد بمقدار 38 ألفاً إلى 2.08 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 19 نوفمبر .

وارتفع متوسط أربعة أسابيع لما يسمى بالطلبات المستمرة بواقع 12 ألفاً و750 إلى 2.04 مليون طلب.