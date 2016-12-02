ألمانيا "قلقة" من خطط ترمب الاقتصادية

قالت صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية الألمانية إن وزارة الاقتصاد في ألمانيا قلقة من أن تؤدي سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الاقتصادية إلى تباطؤ النمو في أكبر اقتصاد بالعالم، في الأجل المتوسط، بعد أن تعطيه دفعة في البداية.

وقالت الصحيفة نقلاً عن تقرير داخلي لوزارة الاقتصاد، إن خبراء الوزارة يرون أن خطط ترمب التحفيزية ستعطي الاقتصاد الأميركي دفعة، قبل أن تؤثر سياسات تقييد التجارة والهجرة على الاقتصاد بداية من 2019 على أقصى تقدير.



ونقلت الصحيفة عن تقرير الوزارة أن التحفيز الأولي سيحل محله تباطؤ بحلول 2019، حيث ستبدأ سياسات ترمب في "التأثير بشكل سلبي على التجارة وخلق أوجه لعدم التوازن الاقتصادي، عن طريق عرقلة النمو وزيادة التضخم وتفضيل سياسة نقدية أكثر تقييداً".



وتعهد ترمب طوال حملته الانتخابية بتعديل اتفاقات تجارية لاستعادة الوظائف الأميركية. كما هدد المكسيك والصين بفرض رسوم جمركية عقابية، حذر بعض خبراء اقتصاد من أنها قد تشعل حرباً تجارية قد تقوض عقوداً من الزمان شهدت تحرير التجارة.