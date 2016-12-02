عضوية فنزويلا بالسوق المشتركة لأميركا الجنوبية "معلقة"

أعلن مصدر في الحكومة البرازيلية لوكالة "فرانس برس" أن الدول الأربع المؤسسة "للسوق المشتركة لأميركا الجنوبية" (ميركوسور)، علقت عضوية فنزويلا في هذا التكتل بسبب عدم احترامها لميثاقه.

وقال هذا المصدر في اتصال هاتفي من ريو دي جانيرو، أمس الخميس، طالباً عدم كشف هويته، إن هذه الدول الأربع - الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي - وجهت إلى فنزويلا رسالة تبلغها بأن حقوقها في السوق المشتركة "معلقة".

وأضاف أن وزراء خارجية الدول الأربع المؤسسة "أعدوا تقارير تشير إلى أن فنزويلا لم تحترم تعهداتها". وتابع: "نتيجة لذلك وجهوا لها رسالة تبلغها بأن حقوقها علقت".

ولم تعلن "ميركوسور" رسميا هذا القرار الذي جاء مع انتهاء مهلة من ثلاثة أشهر حددت في سبتمبر لسلطات كراكاس، وذلك لملاءمة تشريعاتها مع ميثاق السوق المشتركة.