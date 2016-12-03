ترمب يستعين بمشورة 16 من أكبر رجال الأعمال

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أنه شكل "منتدى استراتيجيا" من 16 شخصا من كبار رجال الأعمال الأميركيين، سيعمل على استشارتهم في وضع سياسته الاقتصادية وتقييمها.

ويترأس هذه الهيئة الاستشارية ستيفن شفارزمان، رئيس صندوق بلاكستون للاستثمار، الذي سيطلع ترمب على كيفية "تأثير الإجراءات الحكومية على النمو الاقتصادي وعلى خلق وظائف وزيادة الإنتاجية"، حسب ما أعلن الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب في بيان.

ومن بين أعضاء هذا المنتدى رؤساء مصرف جي بي مورغان تشيز، واستوديوهات وولت ديزني وجنرال موتورز وبوينغ.

وقال ترمب في هذا الإطار "إن إدارتي مصممة على الاعتماد على خبرة القطاع الخاص، وستعمل على الحد من البيروقراطية الحكومية التي تمنع مؤسساتنا من التوظيف والتجديد والنمو هنا في أميركا".

ووعد ترمب خلال حملته الانتخابية بالعمل على الحفاظ على الوظائف في البلاد، معربا عن استعداده لإجراء حوار مباشر مع رؤساء الشركات.

وكان هدد الشركات التي تريد مغادرة البلاد لخفض نفقاتها بأن خطوتها هذه ستكون لها "عواقب".

وأوضح البيان أن ترامب سيلتقي بشكل متكرر أعضاء هذا المنتدى الذي سيعقد أول اجتماع له "خلال الأسبوع الأول من فبراير المقبل".

وكان الرئيس باراك أوباما انشأ أيضا منتديات استشارية ضمت رؤساء شركات أبرزها منتدى يتعلق بالصادرات يضم نحو 20 شخصا من كبار أرباب العمل.