ماي: سنبدأ صفحة جديدة من العلاقات البريطانية الخليجية

تستعد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي البدء بأول جولاتها الخليجية خلال الأسبوع الجاري لتعزيز الأطر الاقتصادية والتجارية بين المملكة المتحدة والخليج بعد البريكست.

وكشفت وكالة "بلومبرغ" أن ماي بصدد زيارة مملكة البحرين خلال الأسبوع القادم للقاء زعماء دول الخليج لمناقشة التعاون الأمني وتعزيز التجارة مع المملكة المتحدة وبناء علاقات اقتصادية جديدة وراسخة بعد البريكست. ومن المقرر أن تلتقي قادة كل من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمان يوم الثلاثاء، وعقد لقاءات ثنائية مع زعماء تلك الدول.

وقال مكتبها في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني أنها سوف تناقش أيضاً الوضع في اليمن وسوريا، فضلا عن العلاقات مع إيران. وقالت في مضمون الرسالة "هناك الكثير مما يمكننا القيام به معا. "آمل أن زيارتي إيذانا ببدء فصل جديد في العلاقات بين المملكة المتحدة ومنطقة الخليج - شراكة استراتيجية حقيقية تمكننا من اغتنام الفرص معا إلى الأمام وضمان أمن ورخاء شعبنا".

وتستضيف العاصمة البحرينية المنامة، القمة الخليجية الـ37، المنتظر عقدها يومي 6 و7 ديسمبر المقبل، وعلى هامشها سيلتقي فيها قادة الدول الست، رئيسة وزراء بريطانيا.

وتعتبر تيريزا ماي ثاني زعيم أوروبي يشارك في قمة خليجية، بعد مشاركة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الذي سبق أن حلّ ضيف شرف على القمة التشاورية في الرياض في مايو 2015.