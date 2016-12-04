موديز: نتيجة انتخابات الكويت قد تؤخر الإصلاحات

في الوقت الذي تترقب فيه السوق الكويتية تعيين الحكومة الجديدة خلال الأسبوع الجاري بعد إتمام الانتخابات النيابية، مازالت نتائجها تتفاعل بعد أن جاءت بتغييرات نيابية بلغت 60% مقارنة مع البرلمان السابق.

واعتبرت وكالة موديز أن نتائج الانتخابات، التي حصد فيها نواب المعارضة نحو 48% من المقاعد، ستعيق الإصلاحات المالية والاقتصادية في البلاد.

وظهرت في السنوات الأخيرة مشاريع اقتصادية عملاقة مع وجود تعاون حكومي برلماني ومرور عشرات القوانين. هذا التعاون ربما لن يكون حاضرا في التركيبة الحكومية البرلمانية الجديدة، في حال عادت المعارك السياسية إلى قاعة عبدالله السالم، خصوصا أن التغيير في الانتخابات البرلمانية بلغ 60% مقارنة مع البرلمان السابق.

وتنتظر السوقُ المحلية أن تكون المشاريع التنموية على رأس الأولويات الحكومية البرلمانية في المرحلة المقبلة، إضافة إلى ملفاتٍ مهمة مثل الوظائف المطلوبة للمواطنين.

وقال جاسم السعدون، رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية "قياس التنمية يفترض ألا يكون بحجم الصرف على المشاريع، وإنما بخلق وظائف مواطنة ومستدامة، لذا المشكلة التي ستواجهنا مستقبلا في كيفية توفير 400 ألف وظيفة مطلوبة في السنوات الخمس عشرة المقبلة".

وأضاف "واجه البرلمان السابق تحديات هبوط أسعارِ النفط بنسبة 50% أظهر عجزا في الميزانية، ووجد أمامه وثيقة إصلاحية قدمتها الحكومة افترضت تغييرات جذرية في فاتورة الدعم التي تشكل نحو 16% من الميزانية بحجم 3 مليارات دينار. واستطاع التعاون البرلماني-الحكومي تمري َقرارات وثيقة الإصلاح مثل قانون رفع تعرفة الكهرباء والماء الذي استثنى منها بيوت المواطنين في إبريل الماضي. لكن لاحقا، وفي أغسطس الماضي، مررت الحكومة ملف رفع أسعار البنزين بنسبة 60% على المواطنين والمقيمين معا، فاشتعلت ساحة المعارضة الشعبية. لذا تأتي المطالبة الآن بخفض الدعوم حسب شرائح دخل المواطنين لعبور هذه الملفات في المستقبل".

من جهة أخرى، قال محمد رمضان، محلل اقتصاد سياسي، "ضريبة القيمة المُضافة يفترض أن ينظر لها بوجهة نظر المجتمع الكويتي فليس كل ما هو ضروري في المجتمعات الأخرى ضروري لدينا، فبحكم الرفاهية الموجودة لدينا التي تعتبر أعلى، يجب أن تفرض الضريبة بشكل يناسب متطلبات المجتمع الكويتي".

وأضاف "إلى القوانين الشعبية، هناك مشاريع رأسمالية ينتظر الموافقة عليها من البرلمان مثل مشاريع البنى التحتية وشركات للطاقة والنفط وخصخصة بعض المرافق، وجميعُها مشاريع تتطلبُ تعاونا حكوميا برلمانيا لتمريرها".