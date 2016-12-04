هذه أسباب إعفاء وزير العمل السعودي مفرج الحقباني

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، عدداً من الأوامر الملكية، أبرزها إعفاء وزير العمل والتنمية الاجتماعية مفرج الحقباني، وتعيين علي الغفيص بدلا منه.

وكانت قد سجلت فترة الدكتور الحقباني في وزارة العمل تراجعا ملحوظا في معدلات توظيف السعوديين، وارتفاعا في نسب البطالة.

وسجلت فترة تسلم الدكتور مفرج الحقباني حقيبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نهاية إبريل العام الماضي تراجعا في تحقيق أهداف الوزارة، ومعها أهداف رؤية 2030 بحسب مراقبين.

وتم رصد ملاحظات عدة، أبرزها تراجع حاد في معدلات توظيف السعوديين في سوق العمل، ما انعكس في ارتفاع معدلات البطالة وزيادتها.

حيث كشفت الإحصائيات أن الربع الأول لعام 2015 كان قد سجل 71 ألف وظيفة في القطاع الخاص بسبب برنامج نطاقات، فيما انخفض في الربع الثاني من العام نفسه إلى 35 ألف وظيفة، مسجلا 14 ألف وظيفة في الربع الثالث، ليعود ويرتفع نسبيا في الربع الرابع من العام 2015 مسجلا 26 ألف وظيفة.

أما التراجع الكبير في نسب التوظيف فبرزت بشكل لافت خلال هذا العام، ففي الربع الأول انخفضت إلى ناقص -5 آلاف، وفي الربع الثاني ناقص -10 آلاف، بينما سجل الربع الثالث ناقص -27 ألفًا.

وهذا النقص في أرقام عام 2016، نتيجة ذهاب معظم الوظائف إلى غير السعوديين، إضافة إلى ذلك شهدت فترة الحقباني في وزارة العمل تساهلا في تحويل المنشآت والكيانات إلى النطاق الأخضر تجنبا للاصطدام برجال الأعمال، وبالتالي لا يلزمها النظام بتوظيف السعوديين.

إلى جانب تعطيل برنامج نطاقات المتعلق بتقييم المنشئآت العاملة في السوق حسب عدد السعوديين العاملين فيها.