وزير جديد للعمل بعد خسارة نطاقات 42 ألف وظيفة بـ9 أشهر

أعاد إعفاء وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودية الدكتور مفرج الحقباني، وتعيين علي الغفيص بدلا منه، النتائج التي حققها برنامج نطاقات فيما يخص توظيف السعوديين.

وكانت فترة الدكتور الحقباني في وزارة العمل قد سجلت تراجعا ملحوظا في معدلات توظيف السعوديين، وارتفاعا في نسب البطالة لتتجاوز 12%.

وبحسب البيانات الرسمية فهذه هي تطورات ما وفره برنامج نطاقات من وظائف للسعوديين منذ 2015:

- الربع الأول 2015

توفير 71 ألف وظيفة

- الربع الثاني 2015

توفير 35 ألف وظيفة

- الربع الثالث 2015

توفير 14 ألف وظيفة

- الربع الأخير 2015

توفير 26 ألف وظيفة

- الربع الأول 2016

فقدان 5 آلاف وظيفة

- الربع الثاني 2016

فقدان 10 آلاف وظيفة

- الربع الثالث 2016

فقدان 27 ألف وظيفة