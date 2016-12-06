البازعي: تزايد الطلب على إصدار الصكوك بالسعودية

قال الدكتور حمد البازعي نائب وزير المالية السعودي، في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش مؤتمر الصكوك الذي تنظمه هيئة السوق المالية السعودية، إن الطلب على الصكوك في المملكة يتصاعد، ما يتطلب توفير البيئة المناسبة لإصدار مثل هذه الأدوات.

وأضاف أن هناك حاجة إلى معالجة التحديات التي تواجه تنمية وتطوير مثل هذه الأسواق في دول المنطقة ومنها السعودية.

وشدد على أهمية الصكوك للتمويل باعتبارها أداة من أدوات تنويع التمويل، مضيفا أنها مهمة للاستقرار المالي وذلك لعدم الاعتماد فقط على التمويل البنكي.

وأشار البازعي إلى الحاجة لتمويلات لمدد طويلة حيث إن الصكوك تساهم في توفير مثل هذا التمويل طويل الأجل، بينما التمويل البنكي غالبا ما يكون قصيرا أو متوسط الأجل.

ولفت البازعي إلى أن التمويل المتوافق مع الأحكام الشرعية يحظى بطلب كبير ليس فقط في المنطقة، وإنما في كثير من الدول حتى غير الإسلامية، فهناك عدة دول أنشأت منصات وأسواق لتداول لأن هناك عرضا وطلبا كبيرا لمثل هذه الأدوات. وقال "الكثير من الدول حرصت على تطوير هذه الجوانب في أسواقها".