صندوق النقد يمنح العراق قرضاً بـ5.34 مليار دولار

حصلت الحكومة العراقية على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، بالرغم من استمرار الضغوط المالية التي تعاني منها البلاد، نتيجة انخفاض أسعار النفط والحرب ضد داعش.

وتبلغ قيمة الدفعة الثانية من القرض 617.8 مليون دولار. أمّا القيمة الإجمالية للقرض الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي لأجل ثلاث سنوات، فتقدّر 5.34 مليون دولار.

وقال صندوق النقد الدولي إن أداء العراق ضمن برنامج الإصلاحات المتفق عليه، لم يستوف جميع الشروط المطلوبة، منها الحد الأدنى من الاحتياطات الأجنبية، والحدّ الأقصى للمتأخرات لشركات النفط الأجنبية.

يذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد توقع في أكتوبر الماضي أن يسجّل النمو السنوي في العراق 10.3%، بعد انكماش الناتج المحلّي العام الماضي بنسبة 2.4%.