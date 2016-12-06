35 مليون دولارمقابل حماية ترمب..لـ 3 أشهر فقط!

ستطلب بلدية نيويورك 35 مليون دولار من الدولة الأميركية كتعويض عن تكاليف حماية الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، وفق ما أعلن رئيس البلدية، بيل بلازيو، الاثنين.

ومنذ انتخابه، اتخذت شرطة نيويورك تدابير أمنية استثنائية في "ترمب تاور"، حيث يقيم ترمب وفي الشوارع المجاورة التي أغلق أحدها منذ شهر تماماً أمام العربات والمارة لمسافة قصيرة.

وباتت العملية معقدة لأن ترمب تاور موجود على الجادة الخامسة، وهي شريان حيوي للعربات والمارة، ولكثير من السياح الذين يقصدون المتاجر الفخمة.

وقال قائد شرطة نيويورك، جيمس أونيل، للصحافيين "نخصص موارد ضخمة لهذا المكان كل يوم".

وقال بلازيو إنه سيرسل رسالة إلى الرئيس، باراك أوباما، لبدء إجراءات التعويض التي تغطي الفترة الممتدة من 8 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 20 كانون الثاني/يناير، أي من الانتخاب إلى التنصيب الرسمي.

وأضاف أن وزير الخزانة الجديد، ستيف منوتشين، أبلغه أنه "يفهم تماما أنه ينبغي مناقشة مسألة التعويض جدياً". وذكر بلازيو أن البلدية حصلت على تعويضات مرضية، إثر أحداث مماثلة مثل زيارة البابا فرنسيس في أيلول/سبتمبر 2015.