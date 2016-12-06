"حزم الجلاميد" قرية سعودية تتحول لعاصمة إنتاج الفوسفات

تحولت منطقة "حزم الجلاميد" من قرية صغيرة شمال السعودية إلى عاصمة معدن الفوسفات في المملكة العربية السعودية، وتقع تحديداً في منطقة الحدود الشمالية للسعودية، شرق بلدة عرعر على بعد 100كم وغرب بلدة طريف 140كم، وتبعد عن حدود العراق 60 كم شمالاً، وتقع جنوبها محمية الحرة.

ويساهم منجم حزم الجلاميد بإنتاج معادن من الأسمدة الفوسفاتية في تسميد حوالي 70 مليون هكتار من أراضي زراعة الحبوب، مما يساهم في إنتاج ما يقارب من 200 مليون طن من الحبوب، يساهم في غذاء ما يقارب 500 مليون إنسان سنوياً.

ويغطي إنتاج معادن من الأسمدة الفوسفاتية والمقدر بـ 3 ملايين طن حوالي 14% من حجم الأسمدة الفوسفاتية المتداولة عالمياً.