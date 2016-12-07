رئيس "السعودية للكهرباء": توليد الطاقة يتجه نحو الخصخصة

قال زياد الشيحة، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، إن قطاع توليد الطاقة يتجه نحو الخصخصة التي أعلن عنها ضمن الخطة الوطنية المتعلقة بالقطاع، مشيراً إلى أن هناك دراسات وفريقا يعكف على الموضوع لوضع جدول زمني محدد وتحديد المتطلبات لتهيئتها.

وأوضح في مقابلة عبر الهاتف مع "العربية" أنه رغم كون استخدام الطاقة ما زال مرتفعاً، إلا أن السنة الحالية شهدت أول هبوط في ذروة الطلب منذ سنوات، مرجعاً أسباب التراجع إلى انخفاض درجة الحرارة وعودة الطلاب إلى المدارس في شهر سبتمبر بدل شهر أغسطس الذي يشهد ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، إلى جانب برامج كفاءة استهلاك الطاقة التي بدأت تعطي ثمارها، وزيادة الوعي والترشيد على خلفية رفع التعريفة.

وحول خطط إعادة هيكلة القطاع، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، إن مشاريع الطاقة المتجددة تصب في "رؤية المملكة 2030" و"برنامج التحول الوطني 2020"، مذكراً بما أعلن عنه سابقاً وزير الطاقة خالد الفالح حول سعي المملكة لتوليد 9.5 غيغاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2023.

وأشار إلى أن هذه البرامج يتم العمل عليها حالياً ودراسة توصيلها بالشبكة.

وبخصوص الشبكات الذكية التي تحولت إلى توجه عالمي بحسب وصف الشيحة، فإن الشركة السعودية للكهرباء تعمل على تغيير جميع العدادات القديمة بعدادات رقمية، تمكن الأفراد من متابعة استهلاكهم اللحظي، وتخفيف الأحمال الموجودة في المنازل الأمر الذي سيدعم الترشيد.

وكشف أن الشركة طرحت مناقصة لشراء 2.5 مليون عداد، على أن يتم تغيير جميع العدادات خلال 5 إلى 7 سنوات، مشيراً إلى أن المناقصة القادمة ستخصص لشراء ما بين 5 و6 ملايين عداد.