احتياطي النقد الأجنبي بالصين في أدنى مستوى بـ6 سنوات

تراجعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر وبأكثر مما كان متوقعا، لتصل إلى أدنى مستوى منذ مارس 2011، إذ تسعى السلطات جاهدة لدعم اليوان المتراجع أمام الدولار الآخذ في الارتفاع.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الاحتياطيات انخفضت 69.06 مليار دولار في الشهر الماضي إلى 3.052 تريليون دولار بعد انخفاضها 45.7 مليار دولار في أكتوبر.

وتوقع خبراء اقتصاد، استطلعت رويترز آراءهم، انخفاض الاحتياطيات 30 مليار دولار إلى 3.091 تريليون دولار مقابل 3.121 تريليون دولار في نهاية أكتوبر.

ويعتقد على نطاق واسع أن البنك المركزي باع دولارات لدعم اليوان الذي هبط لأدنى مستوى في 8 أعوام ونصف العام في نوفمبر.