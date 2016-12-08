الاقتصاد الياباني ينمو 1.3% في الربع الثالث

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الخميس، أن اقتصاد اليابان نما بمعدل سنوي 1.3% في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول وذلك بعد تعديل نزولي عن قراءة أولية لمعدل نمو 2.2%.

وجاءت القراءة المعادلة أقل من متوسط التوقعات البالغ 2.4 % في استطلاع رأي لخبراء الاقتصاد أجرته رويترز.

ويعني هذا الرقم زيادة 0.3% على أساس فصلي مقابل قراءة أولية لنمو 0.5% وتوقعات لمتوسط نمو 0.6%.

وقال اقتصاديون إن الحكومة اعتمدت سنة أساس جديدة لحساب الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما أدى لتغييرات في البيانات السابقة، وجعل توقع الناتج المحلي الإجمالي المعدل للربع الثالث أكثر صعوبة.