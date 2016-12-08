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الاقتصاد الياباني ينمو 1.3% في الربع الثالث

المصدر: طوكيو - رويترز
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أظهرت بيانات حكومية، اليوم الخميس، أن اقتصاد اليابان نما بمعدل سنوي 1.3% في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول وذلك بعد تعديل نزولي عن قراءة أولية لمعدل نمو 2.2%.

وجاءت القراءة المعادلة أقل من متوسط التوقعات البالغ 2.4 % في استطلاع رأي لخبراء الاقتصاد أجرته رويترز.

ويعني هذا الرقم زيادة 0.3% على أساس فصلي مقابل قراءة أولية لنمو 0.5% وتوقعات لمتوسط نمو 0.6%.

وقال اقتصاديون إن الحكومة اعتمدت سنة أساس جديدة لحساب الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما أدى لتغييرات في البيانات السابقة، وجعل توقع الناتج المحلي الإجمالي المعدل للربع الثالث أكثر صعوبة.

كلمات دالّة

#اليابان, #أسواق, #اقتصاد

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