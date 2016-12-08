زيادة غير متوقعة للصادرات والواردات الصينية في نوفمبر

زادت الواردات الصينية بأسرع وتيرة في أكثر من عامين في نوفمبر/تشرين الثاني بدعم الطلب القوي على السلع الأولية، مثل الفحم وخام الحديد، في حين زادت الصادرات على نحو غير متوقع بفعل ارتفاع الطلب المحلي والعالمي.

وأظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، زيادة الواردات 6.7% على أساس سنوي، بينما كانت توقعات الاقتصاديين أن تنخفض 1.3%، وهذه أقوى زيادة منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وزادت الصادرات 0.1% على أساس سنوي، وهو ما يخالف أيضا التوقعات لتراجعها 5%.

وقالت الإدارة العامة للجمارك، إن هذا يعني أن الفائض التجاري في ذلك الشهر بلغ 44.61 مليار دولار مقابل توقعات لفائض تجاري 46.30 مليار دولار ومقارنة مع 49.06 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاضا أكثر تواضعا في صادرات نوفمبر/تشرين الثاني بعد تراجعها 7.3% في أكتوبر/تشرين الأول، وتوقعوا انخفاض الواردات بنفس الوتيرة تقريبا.

غير أن واردات الصين من السلع الأولية الرئيسية التي تشمل خام الحديد والنفط الخام والفحم وفول الصويا والنحاس زادت جميعها من حيث الحجم في نوفمبر/تشرين الثاني رغم الضعف الحاد في اليوان.

واستوردت الصين 91.98 مليون طن من خام الحديد في نوفمبر/تشرين الثاني بزيادة 13.8% عن الشهر السابق/ وذلك في ثالث أعلى معدل شهري مسجل.

واستوردت بكين أكبر حجم من الفحم في 18 شهرا لتلبية ارتفاع الطلب في الشتاء.

وزادت واردات النحاس 31 % حيث خزن التجار كميات أكبر من المعدن مع ازدهار الطلب في قطاع البناء.

وقالت الإدارة العامة للجمارك إن الصين استوردت 32.35 مليون طن من النفط الخام في نوفمبر/تشرين الثاني مقابل 28.79 مليون طن في الشهر السابق بزيادة 12.4%.

وزادت واردات المنتجات النفطية 13.6% إلى مليوني طن، في حين زادت الصادرات 19.2% إلى 4.85 مليون طن.