الغفيص: سنعمل على خفض البطالة واستراتيجية خلال 3 أشهر

يختتم منتدى أسبار الدولي أعماله، اليوم الخميس، في الرياض، بشراكة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وشركة "أرامكو" السعودية وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

ويسعى هذا المنتدى لاكتشاف مواهب الشباب السعودي وتطويرها، خاصة أنه يأتي متوافقاً مع "رؤية السعودية 2030" في التحول نحو اقتصاد المعرفة.

واتخذ القائمون على المنتدى "المعرفة قوّة" كعنوان انعكس على قوّة الضيوف، الذين جاؤوا من مختلف دول العالم لطرح أفكار وحلول يعتقد بأنها ستساهم في تحويل المعرفة إلى قوة حقيقية، تتوافق مع الرؤية السعودية 2030، وكان أبرزها "منصة بحر" التي أعلنت عنها وزارة العمل.

وقال الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وزير العمل والتنمية السعودي: "ستكون منصة تربط أصحاب الأعمال المستقلة Freelancer بأصحاب العمل"، كاشفاً عن وجود استراتيجية ستظهر للعلن خلال 3 شهور برئاسة معالي وزير التعليم، لتربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل. وبهذا سنعمل على خفض نسبة البطالة من خلال دعم هيئة توليد الوظائف وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة".

ويهدف الحدث في دورته الأولى إلى توضيح ضرورة التحول الشامل والسريع نحو مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة في السعودية، حيث يناقش 60 متخصصاً 45 ورقة عمل في 11 جلسة، وذلك عبر ثلاثة محاور رئيسة.

من جهته، قال الدكتور فهد العرابي الحارثي، رئيس مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي: "يهدف المنتدى لوضع رؤية حديثة للمؤتمرات التي تقدم الأدوات والآليات والمنهجيات والممارسات لتصبح متاحة للجميع، وجعل منافع المعرفة الاجتماعية والاقتصادية أمرًا واقعًا".

وتحدثت ولاء نحاس مستشارة التنمية الاقتصادية، عن أهمية التحول الحقيقي إلى اقتصاد المعرفة وكيفية التغلب على أبرز المعوقات.

ويتطلع القائمون على منتدى أسبار الدولي، وشركاؤهم في القطاع الحكومي إلى رسم أطر نظرية لتحويل الاقتصاد السعودي من الاعتماد على اقتصاد الطاقة إلى اقتصاد المعرفة وذلك لمواكبة "رؤية السعودية 2030".