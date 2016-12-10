إيطاليا.. مشاورات اللحظة الأخيرة لإنقاذ النظام البنكي

يجري الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا مشاورات أخيرة مع الأحزاب السياسية الكبرى، آملا في أن يتوصل ابتداء من الاثنين، إلى تسوية الأزمة التي نجمت عن استقالة رئيس الوزراء ماتيو رينزي.

ويفترض أن يختار الرئيس الإيطالي الذي يستقبل منذ صباح الجمعة ممثلي كل الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، رئيسا للحكومة قد يكون رينزي نفسه. إلا أن رينزي لا يبدو مستعدا لتولي المنصب مجددا بعد فشله في الاستفتاء على إصلاحات اقترحها.

وقالت الصحف الإيطالية إن رئيس الدولة يؤيد هذا الحل الذي يضمن الاستمرارية خصوصا في الوضع الحساس الذي يواجهه ثالث مصارف البلاد "بي ام بي اس" (مونتي دي باسكي دي سيينا) أقدم مؤسسة مالية في العالم.

وطلب هذا المصرف من البنك المركزي الأوروبي أن يمدد حتى 20 يناير بدلا من 31 ديسمبر عملية زيادة رأسماله في اطار خطة انقاذ. لكن المصرف الاوروبي رفض ذلك.

وذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في بيان انها تنوي خفض علامة 7 مصارف ومؤسسات مالية ايطالية، بعدما وجهت اشارة مماثلة بشأن الدين السيادي لهذا البلد.

ويطالب بعض الاحزاب باجراء انتخابات مبكرة بينما تريد اخرى تشكيل حكومة وحدة وطنية بينما عادت الازمة المصرفية الى الواجهة في ثالث اقتصاد في منطقة اليورو.

وسيستقبل رئيس الدولة ممثلين عن الحزب الديموقراطي اليساري الذي يقوده رينزي لكن رينزي لن يترأس وفد حزبه الذي سيكون آخر حزب ممثل في البرلمان يلتقيه الرئيس ماتاريلا.

وقبله، يلتقي ماتاريلا ممثلين عن حزب "الى الامام ايطاليا" (فورتسا ايطاليا) الذي يتزعمه رئيس الحكومة الاسبق سيلفيو برلوسكوني وعن "حركة خمس نجوم" التي يتزعمها بيبي غريلو. ولن يكون وفد "حركة خمس نجوم" بقيادة غريلو.

ومن الاسماء الاخرى المطروحة رئيس مجلس الشيوخ بيترو غراسو الذي استقبله ماتاريلا ووزير النقل غراتسيانو ديلريو.

والحكومة التي ستشكل يمكن ان تكلف تعديل القانون الانتخابي قبل الاعداد لانتخابات مبكرة في 2017. ويفترض ان تنتهي الولاية الحالية للبرلمان في فبراير 2018.