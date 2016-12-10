تضاعف الاستثمارات الكندية في بريطانيا بـ 10 سنوات

كشف وزير التجارة الدولية البريطاني مارك قارنير أن حجم الاستثمارات الكندية في المملكة المتحدة تضاعف خلال العقد الماضي ليصل إلى 86 مليار دولار كندي.

وأشار قارنير، في بيان بعد زيارة قام بها وفد من الشركات الكندية المتخصصة في مجال التقنية المالية بدعوة من وزارته، إلى أن ريادة وخبرة لندن في مجال تقديم الخدمات المالية يفتح المجال أمام مزيد من التعاون بين الشركات الكندية المتخصصة في تقنية نظم معلومات هذا المجال ونظيرتها البريطانية.

وأوضح البيان إن الزيارة أثمرت عن حصول 3 شركات كندية على فرص استثمارية في المملكة المتحدة نتج عنها تكوين 150 وظيفة في بريطانيا قابلة للزيادة في المستقبل.