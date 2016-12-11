أمير الكويت: تخفيض الإنفاق العام أصبح أمرا حتميا

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الأحد إن خيار تخفيض الإنفاق العام أصبح "أمراً حتمياً".

واعتبر الأمير في كلمة ألقاها في افتتاح مجلس الأمة (البرلمان) الجديد أن التحدي المتمثل في "الانخفاض الهائل في إيرادات الدولة جراء انهيار أسعار النفط" هو التحدي الثاني الذي يواجه الكويت بعد التحدي الأمني.

وقال "لا مفر من المبادرة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجته والتخفيف من آثاره، وإنني على ثقة أن مجلسكم الموقر وإخواني وأبنائي المواطنين جميعا يدركون أن تخفيض الإنفاق العام أصبح أمرا حتميا من خلال التدابير المدروسة لإصلاح الخلل في الموازنة العامة ووقف الهدر واستنزاف مواردنا الوطنية وتوجيهها نحو غاياتها الصحيحة."

وأكد أهمية أن يتم هذا الأمر "مع الحرص على التخفيف عن كاهل محدودي الدخل ومراعاة العدالة الاجتماعية."

وأضاف أن "هذا ليس وقت الترف السياسي أو التكسب على حساب مصلحة الكويت العليا".