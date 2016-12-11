"ليغولاند دبي" أحدث وجهة ترفيه للأطفال بالشرق الأوسط

تحتل إمارة دبي المرتبة الرابعة عالمياً بعد بانكوك لندن وباريس من حيث عدد الزوار العالميين بحسب دراسة لشركة مستركارد، فأكثر من 14 مليون شخص زاروا دبي في العام الماضي، وهذا الرقم من المتوقع أن يرتقع إلى 20 مليون بحلول العام 2020.

كما أن 80% من الزوار حاليا يقصدون دبي من أجل الترفيه والنسبة المتبقية للعمل ما سهّل وضع دبي مثلا على الخارطة العالمية لأكثر المجمعات المائية استقطابا للزوار. فمنتجع Aquaventure التابع لفندق أتلانتس احتل العام الماضي المرتبة التاسعة عالميا من حيث عدد الزوار للمنتزهات المائية باستقطابه مليون و400 ألف زائر.

وهذا العام اتجهت دبي لافتتاح مدن ترفيهية متكاملة، ففي أغسطس الماضي، بدأ العمل في IMG WORLDS OF ADVENTURE أكبر مجمع ترفيهي داخلي حول العالم يوازي حجمه 28 ملعب كرة قدم يستهدف جذب 4.5 مليون زائر في السنة الأولى من تشغيله.

كما أن الأنظار تتجه إلى المجمعات الثلاثة التابعة لشركة DXB Enternatimentts وهي ،Motiongate parks Bollywood و Legoland "ليغولاند دبي" الذي افتتح أولا في أكتوبر الماضي، وهي عبارة عن مجمع للترفيه مصنوع بالكامل من "الليغو" يعد السابع من نوعه في العالم والأول في منطقة الشرق الأوسط.

وتوقع رائد النعيمي، الرئيس التنفيذي لـدى إكس بي إنترتينمينتس، في مقابلة خاصة "للعربية" أن يصل عدد الزوار إلى 6.7 مليون زائر في السنة التشغيلية الأولى لمجمع الترفيه في 2017.

من جهته يقول سيغفريد بورست، مدير عام ليغولاند دبي، إن بناء "ليغولاند دبي" أخذ في الاعتبار درجة الحرارة المرتفعة في دبي فللمرة الأولى تشيد قبة داخلية مكيفة بالكامل في وسط المنتزه تفتح المجال أمام الزوار للشعور بالراحة كما أن كل أماكن الانتظار لدخول الألعاب مظللة.

وتعوّل هذه الشركات في نجاحها على توفر البنى التحتية للقطاع السياحي وعلى رأسها وجود أكثر من 100 ألف غرفة فندقية في دبي وموقع المدينة الذي يبعد 4 ساعات سفر من 3 مليار نسمة.