أسعار الكاكاو بأدنى مستوى في 3 سنوات

هبطت أسعار العقود الآجلة للكاكاو في أسواق السلع، إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو 2013 مع تزايد الإنتاج نتيجة وفرة الأمطار في غرب إفريقيا، حيث تنتج القارة أكثر من ثلثي إجمالي الإنتاج العالمي.

وتأثرت أسعار الكاكاو بتراجع الطلب على الشوكولاتة في الولايات المتحدة وأوروبا اللتان تشكلان أكبر سوق للكاكاو في العالم مع التركيز على التغذية الصحية.

وتزايد إنتاج الكاكاو والتحوّل للمرة الأولى من عجز إلى أكبر فائض في 6 سنوات، مع توقعات "سيتي غروب" ببلوغ فائض الإنتاج إلى 220 ألف طن بالموسم الحالي.

وبحسب تداولات الجمعة الماضية هبطت العقود الآجلة للكاكاو لتسجل أكبر خسارة منذ 2009 وتتراجع 9.4% إلى 2170 دولاراً.