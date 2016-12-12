صور الإصدار الجديد من العملة السعودية

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أول صور لتصاميم الإصدار الجديد من العملة السعودية، وهو الإصدار السادس بتاريخ المملكة من جميع الفئات الورقية والمعدنية من الريال السعودي. وقال محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الخليفي، بكلمة له خلال حفل إطلاق الإصدار الجديد اليوم إن "علامات الإصدار تضمنت تعزيزاً للشريط الأمني ثلاثي الأبعاد"، كما جرى تعزيز العملة الورقية بعلامتين أمنيتين، هما "الشريط الفضي وطبقة الأحبار الخاصة، التي تعكس أشكالاً ثلاثية الأبعاد".

وتحدث الخليفي عن علامات "مائية تقليدية ومطورة وأحبار فسفورية مطورة وغير مطورة"، موضحاً أن العلامات الجديدة صممت لتساعد على "الفحص الآلي للعملة"، كما تضمنت العملة "علامات بارزة تساعد المكفوفين على التعرف على فئات الإصدار". وكشف محافظ مؤسسة النقد عن تحول فئة الريال الواحد تدريجياً إلى الريال المعدني، واستحداث عملة بقيمة ريالين للمرة الأولى.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تسلم أمس الرقم الأول من جميع فئات الإصدار السادس من العملة الورقية، ونسخة من جميع فئات العملة المعدنية. وقام بتسليم الإصدار لخادم الحرمين الشريفين، وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، ونائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبدالعزيز الفريح، خلال استقبال الملك لهم في مكتبه بقصر اليمامة.